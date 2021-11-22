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Kardeşlerim Melisa diziden ayrıldı mı? Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim'den neden ayrıldı?

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim ayrılık haberleriyle gündemden düşmüyor. Cumartesi akşamı yayınlanan Kardeşlerim dizisi 29. bölümde Kadir'in ölümü gündemden düşmemişken bir ayrılık iddiası da Kardeşlerim dizisi Melisa'dan geldi. Kardeşlerim Melisa diziden ayrıldı mı? Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim'den neden ayrıldı?

22.11.2021 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kardeşlerim Melisa diziden ayrıldı mı? Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim'den neden ayrıldı?

Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Kardeşlerim dizisiyle yollarını ayırdığını söyleyen Damlasu İkizoğlu araştırılıyor.

KARDEŞLERİM MELİSA DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Kardeşlerim dizisinin Melisa'sı Damlasu İkizoğlu Halit Özgür Sarı'dan sonra diziye veda eden ikinci isim oldu. Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) @kardeslerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner @halitozgursari çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık..
En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere.. ????????" dedi.

Damlasu İkizoğlu'nun diziden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

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