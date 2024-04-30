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        Haberler Gündem İstanbul Kardeş katili oldu! - Güncel haberler

        Kardeş katili oldu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta iki kardeş çağırdıkları kadınla parada anlaşamamıştı. Kadının 6 yakını evi bastı. Çıkan kavgada abi iddiaya göre yanlışlıkla bıçakladığı kardeşini öldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:16
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        Kardeş katili oldu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'ta iki kardeş çağırdıkları kadınla parada anlaşamamıştı.

        Kadının 6 yakını evi bastı.

        Çıkan kavgada abi iddiaya göre yanlışlıkla bıçakladığı kardeşini öldürdü.

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