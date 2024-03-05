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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeş katili cinayeti anlattı! - Son dakika Bursa haberleri

        Kardeş katili cinayeti anlattı!

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, meyve bahçesinde tartıştığı kardeşi 55 yaşındaki Şaban Kurt'u, av tüfeğiyle vurarak öldüren ağabeyi Selami Kurt'un yargılanmasına başlandı. Sanık Kurt, duruşmada kardeşini nasıl öldürdüğünü anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:02
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        Kardeş katili cinayeti anlattı!
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        Bursa'da, geçen yıl 7 Eylül'de, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşanan olayda, ihbar üzerine bölgedeki şeftali bahçesine giden jandarma ekipleri, Şaban Kurt'un (55) tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

        AĞABEYİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI

        Kardeşini öldüren Selami Kurt.
        Kardeşini öldüren Selami Kurt.

        AA'da yer alan habere göre maktulün olaydan önce tartıştığı ağabeyi Selami Kurt gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Öldürülen Şaban Kurt.
        Öldürülen Şaban Kurt.

        Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selami Kurt, olayda hayatını kaybeden Şaban Kurt'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        HUSUMETLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Savunmasını yapan sanık, kardeşiyle aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi.

        "DEFALARCA ARAYIP KÜFÜR ETTİ" İDDİASI

        Olay günü Yenişehir ilçesine maaşını çekmek için gittiğini, alkol alan kardeşinin kendisini defalarca arayarak küfür edip yerini sorduğunu ileri süren sanık, bu nedenle eve değil tarlasına gittiğini, akşam vakti olunca da gelmeyeceğini düşünerek kardeşine yerini söylediğini anlattı.

        "TÜFEĞİ DOĞRULTUNCA ATEŞ ETTİM"

        Tüfeğini her zaman yanında bulundurduğunu belirten Kurt, "Saat 21.30 civarı kardeşim tarlaya beyaz bir araçla geldi. Hava karanlıktı. Onun geldiğini görünce kamyonetimin ışıklarını yaktım. Araçtan inince baktım elinde tüfek var. Bana doğrultunca ben de ona ateş ettim." dedi.

        MUHTARI YANINA ÇAĞIRMIŞ

        Sonrasında kardeşini göremediğini ve muhtarı yanına çağırdığını aktaran sanık, kardeşinin öldüğünü karakolda öğrendiğini ifade etti.

        YEĞENLERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

        Kurt, kardeşinin alkol aldığı zamanlarda kendisini tehdit ettiğini ancak sonrasında özür dilediği için şikayetçi olmadığını sözlerine ekledi. Maktulün kızları Çağla ve Yelda Kurt ise şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Müştekilerin sanığa tepki göstermesi nedeniyle duruşmaya izleyicisiz devam edildi. Tanıkları dinleyen heyet, sanığın tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
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