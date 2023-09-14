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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lanetli tarla! Bursa'da 30 yıl sonra bir kardeş cinayeti daha! - Son dakika haberler

        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!

        Bursa'da, tefeciden para alan 55 yaşındaki Selami Kurt, borucunu ödemek için para istediği, ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşi 54 yaşındaki Şaban Kurt'u, karşılaştığı tarlada av tüfeğiyle öldürdü. Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un da, 30 yıl önce duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt'u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 08:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:30
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        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
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        Bursa'nın Kestel' ilçesi kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt (55), borçlarından dolayı tefeciden para aldı. Kurt, ödünç para aldığı arkadaşları ve tefeciye kardeşi 2 çocuk babası Şaban Kurt'un (54) cep telefon numarasını da verdi.

        AĞABEYİNİN TELEFONUNU ENGELLEDİ

        Kardeşini öldüren Selami Kurt.
        Kardeşini öldüren Selami Kurt.

        DHA'da yer alan habere göre Selami Kurt, bu ayın sonunda tefeciye ödemesi gereken parayı ödemek için kardeşi Şaban Kurt'tan borç isteyip, vermesi için baskı yapmaya başladı. Aramalardan rahatsız olan Şaban Kurt, olaydan bir gün önce ağabeyinin telefonunu engelledi.

        "ŞABAN SİNİRLERİMİ BOZUYOR"

        Öldürülen Şaban Kurt.
        Öldürülen Şaban Kurt.

        Kardeşine ulaşamayan Selami Kurt sinirlenip akrabalarına, "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Telefonlarımı açmıyor. Ne yapmak istiyor anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban´ı vuracağım" dedi.

        AV TÜFEĞİYLE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

        Geçen hafta perşembe günü kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş etti. Göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralanan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        KATİL AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp jandarmaya götür" dedi. Selami Kurt, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

        BABASI DA AMCASINI AYNI TARLADA ÖLDÜRMÜŞ

        Bu arada, Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un, 30 yıl önce duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt'u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

        "BEN ONU VURMASAM O BENİ VURACAKTI"

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Selami Kurt, adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Şaban´ın elinde tüfek vardı, eğer ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı pişmanım" dediği öğrenilen Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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