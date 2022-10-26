Kardak Kayalıkları Krizi nedir, ne zaman oldu?

Yunanistan’ın kayalıklara asker çıkarmasıyla tırmanan ve Türkiye’nin de misliyle mukabele ile karşılık verdiği olayların geçtiği Kardak Kayalıkları şu an nerede? Kardak Kayalıkları kimin? Kardak Kayalıkları Krizi ile alakalı tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…
Kardak Kayalıkları Krizi Ne Zaman Oldu?
İlk kez bir Yunan gazetesi tarafından 20 Ocak 1996 yılında kamuoyuna duyurulan Kardak Kayalıkları Krizi; 25 Aralık 1995 tarihinde gerçekleşmiştir. Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıklarında karaya oturması üzerine, Yunan sahil güvenlik ekipleri gemiyle irtibata geçmişler ve yardım teklifinde bulunmuşlardır. Geminin kaptanı, Yunanistan tarafından gelen bu teklifi, kayalıkların Türk kara sularında olduğunu belirterek reddetmiş ve kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarmıştır.
Kardak Kayalıkları Şu An Nerede?
Kardak Kayalıkları; Ege Denizi’nde bulunan Kalolimni Kayalıklarının yaklaşık 5 kilometre doğusunda Bodrum’un ise 6 kilometre uzağında iki ayrı kayalıktan meydana gelmektedir. Toplam alanı 40 dönüm kadar olan Kardak Kayalıklarının çevre halkı arasındaki ismi ise İkizce ya da Limnia’dır.
Kardak Kayalıkları Krizi Nedir?
Yukarıda bahsedilen olayın bir Yunan gazetesi olan Gramma Gazetesi’nde manşete taşınmasının ardından iki ülke arasında Kardak Kayalıkları Krizi tırmanmaya başlamıştır.
Gerek Türkiye’nin gerekse de Yunanistan’ın kendi sınırları içinde yer aldığını öne sürdükleri Kardak Kayalıklarına ilk olarak, Yunanistan’a ait olan adaların birinin belediye başkanı, yanına bir papaz alarak çıkmış ve kayalıklara Yunan bayrağı asmıştır. Yunan tarafının gerçekleştirmiş olduğu bu krize Türkiye bir nota vererek cevap verirken, 26 Ocak 1996 tarihinde bir grup Türk gazeteci adaya çıkarak Yunan bayrağını indirip, yerine Türk bayrağı dikmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Yunanistan ordusu kayalıklara asker çıkartarak, adayı denizden abluka altına almıştır.
29 Ocak’ta dönemin başbakanı Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın düzenlediği toplantı sonrasında, Tansu Çiller yaptığı açıklamada ‘’O bayrak inecek, o asker gidecek’’ demiş ve Türk Deniz Kuvvetleri uluslararası sulara inerek, iki ülke savaşın eşiğine gelmiştir.
Türk Deniz Kuvvetleri’nin yapmış olduğu plana göre Türk helikopterleri firkateyne asker indiriyormuş gibi yaparak Yunanların dikkatinin buraya toplanmasını sağlayacak ve bu esnada Türk SAT Komandoları da Yunan gemilerini geçerek kayalıklara ulaşacaklardı. SAT Komandolarının başarısız olması durumunda ise helikopterler suda bulunan komandoları yukarı çekeceklerdi.
Türk helikopterlerinin aldatma uçuşları eşliğinde Bodrum’dan botlarla denize acılan SAT Komandoları, Batı Kardak Kayalılarına ulaştılar ve buradaki Yunan bayrağını indirerek yerine Türk bayrağını diktiler.
Türk komandolarının Yunan gemilerinin geçip Batı Kardak Kayalıklarına çıkması ve buraya Türk bayrağını dikmeleri üzerine uluslararası kamuoyundan her iki tarafa da itidal çağrıları yapılmış ve Türkiye Dışişleri Müsteşarı Onur Öymen de yaşanan krizin sona ermesi için Yunan tarafının askerlerini gerçi çekmesi gerektiği söylemiştir.
Yunanistan’ın, Türkiye’nin de askerlerini geri çekmesi şartıyla, askerlerini geri çekerek bayrağı indirmeyi kabul etmesi üzerine her iki ülkede kayalıkların üzerine bulunan askerleri geri çekmiş ve savaşın kıyışına kadar gelen bu diplomatik ve siyasi kriz sona ermiştir. Ayrıca bu olayın ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Simitis istifa etmiştir.
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