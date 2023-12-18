Gazintep'te renk değiştiren Karasu'da inceleme başlatıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı
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Gaziantep'te Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.
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İslahiye illçesindeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Karasu Çayı'nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.
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İhbar üzerine olay yerine İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.
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Zabıta ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti.
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Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.
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