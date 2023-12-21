Karaman'da eski damat ile kayınpeder arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Karaman'da Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir (43) ile eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Demir ve Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel (36) bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı.

DHA'nın haberine göre; kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Demir ile Duranel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.