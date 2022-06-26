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Karakomik Filmler 2 kaç yılında, nerede çekildi? Karakomik Filmler 2 konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var?

Karakomik Filmler 2 nerede çekildi? Karakomik Filmler 2 konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var?

26 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak Karakomik Filmler 2 hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Cem Yılmaz ile birlikte Özkan Uğur, Cem Davran gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

26.06.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Film severler tarafından Karakomik Filmler 2'nin kaç yılında ve nerede çekildiği araştırılıyor. Yönetmeliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı 2020 yapımı film ile ilgili bilgilere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Karakomik Filmler 2 konusu ve oyuncu kadrosu...

  • KARAKOMİK FİLMLER 2 KONUSU NE?

    Deli, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelen olayları konu ederken; Emanet, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir dansçının hikayesini konu ediyor.

    KARAKOMİK FİLMLER 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

    Karakomik Filmler 2'nin çekimleri Bodrum ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

  • KARAKOMİK FİLMLER 2 OYUNCULARI KİMLER?

    Cem Yılmaz

    Çağlar Çorumlu

    Özge Özpirinçci

    Özkan Uğur

    Cem Davran

    Büşra Develi

  • Uraz Kaygılaroğlu

    Zafer Algöz 

    Necip Memili

    Cem Davran

    Gürkan Deniz Akhanlı

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