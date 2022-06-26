Film severler tarafından Karakomik Filmler 2'nin kaç yılında ve nerede çekildiği araştırılıyor. Yönetmeliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı 2020 yapımı film ile ilgili bilgilere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Karakomik Filmler 2 konusu ve oyuncu kadrosu...