Karakolda polislere saldırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Polis merkezine götürülen şüpheli, hakaret edip görevli polislere saldırarak kaçmaya çalıştı
Giriş: 31.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:09
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Başakşehir'de polis ekipleri uygulama sırasında şüpheli gördükleri kişiyi durdurdu. GBT sorgusunda kişinin yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucudan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Polis merkezine götürülen şüpheli, hakaret edip görevli polislere saldırarak kaçmaya çalıştı.
Kaçmaya çalışırken bahçede yakalanan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.