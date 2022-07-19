Karaharman Savaşı Önemi ve Özeti

Denizlerde gerçekleşen bir savaş olarak karşımıza çıkan Karaharman Savaşı nerede yapıldı? İşte tüm detaylar…

Karaharman Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Karaharman Savaşı; 17. yüzyılda, Osmanlı topraklarında yağmacılık hareketlerinde bulunan Kazaklar ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Karaharman Savaşı tarihi 1625’tir.

Peki, Kazaklar ile Osmanlı donanması arasında cereyan eden bu savaşta, Osmanlı donanmasına komutanlık yapan Karaharman Savaşı kaptanı deryası kimdir? Karaharman Savaşı’nda Kazakları yenilgiye uğratan Kaptan-ı Derya Recep Paşa’dır.

Karaharman Deniz Savaşı Özeti

16. yüzyılın sonlarından itibaren sırasıyla; Akkerman, Kili, Kefe, Sinop ve Trabzon, Kazakların saldırı ve yağmalarıyla karşı karşıya kalmışlardı. 1624 yılına gelindiğinde bu kadarıyla da yetinmeyen Kazaklar, boğazı geçerek İstanbul önlerine kadar geldiler ve Yeniköy bölgesini yağmaladılar. Gerçekleşen bu Kazak saldırısı, bölgeye bir Yeniçeri birliği gönderilmesiyle sona erdirildi.

Gerçekleşen Kazak saldırıları hem İstanbul halkında bir korku yaratıyor hem de şehri kıtlık tehlikesiyle baş başa bırakıyordu. Özellikle Karadeniz sahillerine yapılan saldırıların sonucunda bu bölgede yaşayan insanlar, evlerini terk ederek Anadolu’nun iç kesimlerine göç ediyorlardı.

Durumun farkında olan Osmanlı Devleti Karadeniz kıyılarında devriye atmaya başlamıştı lakin donanmanın sahip olduğu büyük kadırgalar, Kazakların küçük ve seri gemileri karşısında etkisiz kalıyordu. Bunun yanında, İstanbul’a gelen et ve buğdayın güvenliğini sağlamak ve şehri olası bir kıtlık tehlikesinden korumak için Özü Nehri kıyılarına kaleler de inşa edildi fakat bu da Kazakların durdurulmasına yeterli olmadı.

Hem Kazakları himaye eden Lehistan’a karşı başlatılan 1621 Hotin Seferi’nin başarısız olması, hem de 1624 tarihinde İstanbul’un yağmalanması, Osmanlı donanması için savaşı kaçınılmaz kılıyordu. Bu amaçla da Osmanlı donanması Özi Nehri çıkışında konuşlandırıldı ve Kazak yağmacı gemilerinin bu bölgeden geçmeleri beklenmeye başlandı.

5 Ekim 1625 günü, Köstence yakınlarındaki Karaharman açıklarında iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı donanmasından açılan top ateşiyle birlikte Kazakların sahip olduğu gemilerin 70 tanesi batırıldı ve 800 kadar Kazak asker Osmanlı donanması tarafından esir alındı.

Karaharman Savaşı Nedenleri

Osmanlı donanması ile Kazakları 1625 yılında karşı karşıya getiren Karaharman Savaşı nedenleri şu şekildedir:

Akkerman, Kili, Sinop, Trabzon ve Kefe’de gerçekleşen sistematik Kazak yağmaları.

Kazak yağmacıların 1624 yılında boğazı geçerek İstanbul açıklarına gelmeleri ve Yeniköy’ü yağmalamaları.

Yağmalar sonucu İstanbul’da duyulan korku ve şehrin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi.

Karaharman Deniz Savaşı Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Karaharman Deniz Savaşı sonuçları şunlardır:

Karadeniz sahilinde bulunan bölgelerin güvenliği sağlanmıştır.

İstanbul’u besleyen et ve buğdayın şehre ulaştığı yollar tehlikelerden arındırılmış ve kentin kıtlık tehlikesi ortadan kaldırılmıştır.

70 adet Kazak gemisi batırılmış, 172 tanesi ele geçirilmiş ve yaklaşık 800 Kazak askeri esir alınmıştır.

Karaharman Savaşı Önemi

1625 yılında gerçekleşen ve Osmanlıların galip geldiği Karaharman Savaşı önemi; İstanbul ve Karadeniz’in güvenliğinin sağlanmasından ileri gelmektedir. Bu tarihten itibaren Kazak tehdidi, Osmanlı Devleti için ciddi olarak azalmış ve özellikle İstanbul’un iaşe yolları güvence altına alınmıştır.