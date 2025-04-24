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        Haberler Müzik Karaf'tan yeni şarkı

        Karaf'tan yeni şarkı

        Karaf'ın merakla beklenen yeni single çalışması 'Senin İçin' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 25 Nisan Cuma tüm dijital platformlarda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 21:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:31
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        Karaf'tan yeni şarkı
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        Modern arabeskin yeni sesi Karaf, ikinci teklisi 'Senin İçin' ile bir kez daha kalplere dokunmaya hazırlanıyor!

        Türk müziğinin duygusal damarlarını modern bir dokunuşla yeniden yorumlayan Karaf, dinleyiciyi duygu dünyalarının derinliklerine götürecek teklisiyle yeniden sahnede! İlk çalışmaları 'Ustaların Karışımı' ile büyük beğeni toplayan ve dikkatleri üzerine çeken grup, bu kez 'Senin İçin' adlı yepyeni single çalışmasıyla derin hislerin sesini notalara döküyor.

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        Karaf, birbiri ardında yayınladığı eserlerle arabesk tarzı yalnızca yeniden tanımlamıyor, aynı zamanda aşina olduğumuz türleri kendi meşrebine göre harmanlayarak müziğe taze bir soluk kazandırıyor. Grubun yeni mahsulü 'Senin İçin', hüzün ve aşkın iç içe geçtiği sözleri, yenilikçi düzenlemesi ve farklı tınıların harmanıyla, aşina olduğumuz hisleri müzikseverlere bambaşka bir tonda sunuyor.

        'SENİN İÇİN' DUYGULARIN FREKANSINI DEĞİŞTİRECEK!

        Duyulduğu ilk andan itibaren herkesi etkisi altına alacak 'Senin İçin' ile, müziğin her türünden ve duygusundan beslenen Karaf, ortak tutkularını arabeskin modern hali olarak dinleyenleri ile buluşturuyor. Karaf’ın ikinci single çalışması 'Senin İçin' grubun davul ve perküsyonunda yer alan başarılı ismi Kaan Ahıskalı’nın kaleminden döküldü. Şarkının düzenlemesi ise cümbüş, ud, gitar ve solo vokalde emek gösteren usta müzisyen Fatih Ahıskalı’ya ait. Merakla beklenen teklinin alameti farikasına yaraşır klibinin yönetmen koltuğunda ise yaptığı işlerle sektörde başarısıyla takdir toplayan Kemal Başbuğ oturuyor.

        Karaf’ın merakla beklenen yeni single çalışması 'Senin İçin' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 25 Nisan Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

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        #Karaf
        #Senin İçin

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