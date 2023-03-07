Karadeniz gazında deprem rötarı

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz ticaret merkezinde son duruma ilişkin bir soru üzerine Dönmez, "Çalışmalar sürüyor. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek." dedi.

Son dönemde depreme odaklanıldığına işaret eden Dönmez, "Ayrıca bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. O da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Ondan sonra da yasal altyapı büyük oranda tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının devreye alınacağı tarihe ilişkin "Çok değil, bir miktar gecikme olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışanların bir kısmının deprem bölgesinden geldiğine ve aileleriyle ilgilenmeleri gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Bir kısmı geri dönmeye başladı. Bu biraz etkileyecek ama bölgeye gideceğim, değerlendireceğiz. Muhtemelen nisana kalır gibi görünüyor" diye konuştu.

Daha önce Karadeniz gazının mart ayında sisteme verileceği duyurulmuştu.

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