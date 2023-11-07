Karaciğer komasına giren genç kız "acil organ nakli" çağrısıyla kurtarıldı

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Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç kız, Gastroenteroloji Servisinde tedavi altına alındı. Uygulanan tedavilere rağmen Erek, 2 gün sonra karaciğer komasına girdi.

Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden hasta için 21 Ekim'de karaciğer nakli kararı verildi.

Kan grubu aynı olan ağabeyinin karaciğerinin hacim olarak küçük olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, Erek'e uygun organın bulunması için Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezine "acil" koduyla başvurdu.

Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğerinin Erek'e uygun olduğu belirlenince Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir uçak ve ekip, organı 5 saat içinde İzmir'e ulaştırdı. Hasta, 22 Ekimde organ nakil ekibinde görevli 50 sağlık çalışanının görev aldığı ve 7 saat süren nakil ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

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"YAŞADIKLARIM FİLM GİBİ"

Damla Erek, hastanede hastalık teşhisinin konulmasının ardından yaşamının bir anda değiştiğini dile getirdi.

Operasyonun ardından adeta yeniden doğduğunu belirten Erek, şöyle dedi: "Yoğun bakımda ve bilincim kapalıyken, acil nakil çağrısı yapılmış ve mucizevi bir şekilde bir kişiden organ bulunmuş. Sağlık Bakanlığı bunun için seferber olmuş. Uçak ayarlanmış. Bir pazar günü, mesai günü değilken organ yetiştirmişler. Doktorlar hemen ameliyat etmiş. Her şey iyi gitmiş. Yaşadıklarım film gibi. Kendimi şanslı buluyorum ama bundan sonra endişelerim de var. Nasıl bir hayat beni bekliyor? Doktorlarım her şeyin iyi olacağını söylüyorlar. İyi olacağına inanıyorum."

Organ nakli olmayı bekleyen binlerce hastanın olduğunu anlatan Erek, "İnşallah bir an önce herkes şifasını bulur. Ben organlarımı zaten bağışlayacağım. Organ naklinin önemini anlamış oldum. Organlarınızı bağışlamalısınız. Bir aileye umut olur, benim aileme umut olduğu gibi." dedi.

Ailesinin komadayken yaşanan süreci kendisine anlattığında ağladığını anlatan Erek, bundan sonra spor yapıp, sağlıklı beslenerek organlarını korumak istediğini ifade etti.

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"SAATLERLE YARIŞMAK ZORUNDAYDIK"

Operasyonu gerçekleştiren Ege Üniversitesi Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz, Erek'in hastaneye başvurduğunda karaciğer yetmezliğinin başladığını, tedavi sürecinde ise beyin fonksiyonlarının kaybolduğunu, ellerde titreme ve bilinç bulanıklığı yaşadığını tespit edince acil nakil kararı aldıklarını söyledi.

Hastayı yaşatmak için organ nakli bölümündeki sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığının seferber olduğunu vurgulayan Uğuz, şunları kaydetti: "Her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Yani 24 saat içinde organ bulundu. Hastamız yoğun bakımdaydı. Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastadan organ çıktı. Sağlık Bakanlığımız bize bu organı teklif etti. Biz de hastamız için bunu kabul ettik. Büyük bir organizasyondu. Saatlerle yarışmak zorundaydık. Sağlık Bakanlığı uçak ayarladı Nevşehir'den organın buraya nakli için. Ankara ekibine teşekkür ediyoruz. Onlar da böbrek alımı yola çıkmışlardı ve karaciğeri bize gönderebileceklerini söylediler. Sağlık Bakanlığının özel uçağıyla Nevşehir Havalimanından karaciğer, İzmir'e getirildi ve biz de o esnada ameliyata başladık. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın karaciğeri 20li yaşlardaki bir insana hayat oldu. Hastamız şimdi gayet iyi."

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 hastanın karaciğer nakli beklediğini kaydeden Uğuz, "Hastamız karaciğer komasında olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından acil çağrıya çıkıldı. Bu sayede hastamıza kısa sürede uygun karaciğer bulunarak nakledildi" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğine göre acil organ nakli yapılması gereken hastaların sağlık durumları, doktorlarca doldurulan formla Sağlık Bakanlığına gönderiliyor. Form, Sağlık Bakanlığındaki her organ nakli türündeki acil bilimsel danışma komisyonu tarafından değerlendiriliyor ve uygun görülmesi halinde acil çağrıya çıkılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından, "Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin." paylaşımında bulunmuştu.