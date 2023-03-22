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Karabük'te otomobil bariyere çarpıp diğer otomobilin üstüne düştü!

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, bariyere çarpıp havalanarak diğer otomobilin üstüne düştüğü kazada 3 kişi yaralandı

Giriş: 22.03.2023 - 01:57 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te otomobil bariyere çarpıp diğer otomobilin üstüne düştü!
Otomobil bariyere çarpıp diğer otomobilin üstüne düştü!
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AA

Karabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine gelen M.E. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilçe girişindeki otogar önünde kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan otomobil, otogar önünde bulunan N.C.T. yönetimindeki otomobilin üstüne düşerek devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü M.E. ve yanındaki M.B. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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