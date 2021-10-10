Mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu

Alınan bilgiye göre, Ercan Kanış ve Bilal Albas ilçeye bağlı Kırıklar köyü yakınlarına ailesiyle piknik yapmaya gitti.

Bir süre sonra ormanlık alana mantar toplamaya giden Kanış ve Albas'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kaybolan 2 kişi bulundu.

Bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.