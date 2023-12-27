Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 27.12.2023 - 22:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:17
Merkeze bağlı Cumayanı Sanayi Sitesi'nde TIR dorse tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerlerinde hasar oluştu.
Olay yeri inceleme ekipleri yangınla ilgili çalışma yaptı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.