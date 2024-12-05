Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
U.B. (33) idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy yakınlarında A.T. (37) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile A.T'nin kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.