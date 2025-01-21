Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alıyor! Başvuru tarihi nedir?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı yapılacak. Başvuru süreci 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Başvuruları kabul edilen adaylar, bir sonraki aşama olarak sınava tabi tutulacak. İşte, MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımına ilişkin tüm detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvuru sürecini başlattı. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, adaylar başvurularını çevrim içi olarak tamamladıktan sonra ilan edilen tarihlerde sınavlara katılacak. İşte, uzman erbaş ve sözleşmeli er alımına ilişkin detaylar...
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UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular, çevrim içi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Başvurular 9-29 Ocak 2025 arasında alınacak.
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SINAV ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN SON TARİH NEDİR?
Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.
Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını ve sonrasında 30 Ocak 2025 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar 250 TL'lik sınav ücretlerini ödemelerini müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.
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SINAV TARİHİ VE YERİ
Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.
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SINAVLAR VE SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR VE KİMLER ÇAĞRILACAKTIR?
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.
(1) Evrak kontrol faaliyeti,
(2) Fiziki değerlendirme (Ek-2),
(3) Uygulamalı sınav,
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-3),
(5) Mülakat,
(6) Sağlık kurul raporu,
(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.