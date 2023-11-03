Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin "Kara kutu" olarak görülüyordu! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında bir iddia ortaya çıktı!

        "Kara kutu" olarak görülüyordu! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında bir iddia ortaya çıktı!

        Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alınmasının ardından lüks villanın görevlilerinden Şule de gündem oldu. Dilan Polat ile oldukça yakın olduğu bilinen Şule hakkında gözaltına alınıp alınmadığına dair çeşitli söylentiler ve iddialar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        • 2

          Ortaya çıkan bilgilere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan - Engin Polat çifti ve beraberindeki Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        • 3

          Çiftin gözaltına alınmasının ardından gündeme evin "kara kutusu" olarak görülen Şule geldi. Olayların ilk zamanlarında evden aniden ayrılan ve 1 gün sonra "Evleniyorum" diyerek eve geri dönen Şule hakkında iddialar ortaya çıktı.

        • 4

          Dilan Polat'ın hakkında çıkan iddiaların ilk zamanlarında bir anda evi terk eden Şule, ertesi gün geri gelerek Trabzonlu bir iş insanıyla evleneceğini söylemişti. 2 aydır Polat'dan sakladığını söyleyen Şule, taşınacağı yeni evi gösterince gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Şule'nin aynı Dilan Polat'ın evi gibi lüks bir villaya taşınacağını görünce: "Keşke hizmetçi olsaydık", "Şule bizden daha iyi hayat yaşıyor","Bir çalışan böyle bir eve nasıl taşınabilir?" gibi yorumlar yaptı.

        • 5

          Dilan Polat'ın 5-6 yıldır yanında çalışan yardımcısı Şule'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı iddialar ortaya çıktı. Fakat konu henüz netlik kazanmadı.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Habertürk Anasayfa