Kar yağışıyla 'Mevlana şehri' bembeyaz

AA

Konya'da özellikle Mevlana Müzesi ve çevresindeki kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Mevlana Müzesi ve çevresinde toplanan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek kışın oluşturduğu güzelliği ölümsüzleştirdi.

Müzenin bulunduğu Karatay ilçesindeki park ve bahçelerde de güzel görüntüler oluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kar yağışının ilçeyi beyaza bürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde uzun zamandır özlem duyduğumuz yoğunlukta kar yağışı yaşıyoruz. Karatay’ımız her mevsim güzel olduğu gibi bu mevsimde de kendine has güzellikler sunuyor. Bununla birlikte uzun süren kuraklığın ardından gelen kar bereketi ile çiftçilerimizin bu yıl güzel ve bereketli hasat elde edeceklerini umut ediyoruz. Kar yağışı kuruyan toprağa can suyu oluyor. Karatay Belediyesi olarak kış ayları için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ve bu kapsamda da tüm ekiplerimiz, vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için 7/24 çalışmalarına devam ediyorlar."