GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ AÇIKLADI!

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.