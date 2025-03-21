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        Haberler Gündem Güncel Kar esareti! 80 yol kapandı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kar esareti! 80 yol kapandı!

        Bazı kentlerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu illerden Bitlis'te şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:38
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        Kar esareti! 80 yol kapandı!
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        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bitlis ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

        Kent merkezindeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de hafif şekilde aralıklarla süreceğini söyledi.

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