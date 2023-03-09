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Kapıyı kilitlemeyenler dikkat! 3 ilde 8 milyonluk vurgundaki çarpıcı detay!

Evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın 41 şüpheli yakalandı. Aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi. İkişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaşan şüphelilerin hedeflerindeki evlerle ilgili çarpıcı detay dikkat çekti

Giriş: 09.03.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli'nin 3 ilinde operasyon düzenlendi
AA

Kocaeli merkezli 3 ilde, evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 41 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık olaylarını bir şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Ekiplerce, Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın 41 şüpheli yakalandı. Ayrıca aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda, Kocaeli, Bursa, Samsun ve Bursa'da 35 evden çalındığı belirlenen yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ile 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 169 çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

KİLİTLENMEYEN KAPILARA ÖZEL APARAT

Şüphelilerin ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaştıkları ve kilitlenmeyen kapıları özel aparatlarla açarak eve girdikleri tespit edildi. Evleri dağıtmadan sadece para ya da altın arayan zanlıların, hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmadan dışarı çıktıkları belirlendi.

KADINLARIN KUCAKLARINDA BEBEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şebekesindeki bazı kadınların, kucaklarında bebekleriyle polis araçlarına bindikleri görüldü.

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