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        Kapıyı açıp kurtuldu!

        İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç denize düştü. Sürücü ise kapıyı açarak son anda kendini otomobilden dışarıya attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:27
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        Eyüpsultan'da, sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, denize düştü.

        DHA'nın haberine göre sürücü kapıyı açarak son anda kendini otomobilden dışarıya attı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Ayvansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilini sahil kenarına park etmeye çalışan sürücü Murat G., bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

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        Bu sırada kontrolden çıkan otomobil denize düşerken sürücü ise son anda kapıyı açarak kendini dışarı attı.

        Otomobil denize gömülürken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobilin denizden çıkarılması için çalışma devam ediyor.

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