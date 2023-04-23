Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de 24 kilogram ele geçti

Kapıkule'de 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Giriş: 23.04.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Kapıkule'de 24 kilogram ele geçti
AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir TIR şüpheli görülerek takibe alındı.

Almanya'dan yola çıkan araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Bulgaristan üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldi. Narkotik dedektör köpek eşliğinde aranan aracın şoför yatağının üzerindeki valizde, şeffaf poşetler içinde renkli haplar olduğu görüldü.

Alınan numunelerin analiziyle toplam ağırlığı 24 kilogram olan hapların sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Yaralılar var
"Tarımda eh hızlı yükselen ülke olacağız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.