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        Haberler İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı temmuzda yükseldi

         İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:42
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        Kapasite kullanım oranı yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.753 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

        Aylar 2022 2023
        Ocak 77,6 75,3
        Şubat 76,6 75,2
        Mart 77,3 73,5
        Nisan 77,8 75,4
        Mayıs 78,0 76
        Haziran 77,6 76,8
        Temmuz 78,2 77,1
        Ağustos 76,7
        Eylül 77,4
        Ekim 76,9
        Kasım 75,9
        Aralık 76,5
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