Kapalıçarşı'daki kasalarla ilgili açıklama

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Önceki gün Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde yer alan bir haberde Merkez Bankası'nın demir kasalar ile Kapalıçarşı'dan dolar topladığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan resmi bir açıklama gelmezken Merkez Bankası kökenli eski bürokratlar da TCMB’de böyle bir uygulamanın geçmişte olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

Haberle ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Haberi yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu araçlar, gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki 'Kamu hizmeti aracıdır' yazısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kapalıçarşı'da doğrudan herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır.

'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor iddiası doğru değildir."

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