"HATLARIN SUDAN YALITILMIŞ VE SIZDIRMAZ OLMASI GEREKLİ"

Yasa, "Uzun süre kullanılan kablolarda elektrik direnci vardır ve bu direnç belli bir süre sonra ısınmalara da yol açabilir. Bu ısınmalardan kaynaklı kablo etrafında bulunan izolasyonlar kuruma ve çatlama gibi reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Bu reaksiyonlar olduğunda da kablo korumaları, kablo izolasyonlarında yanma başlayabiliyor. Bunun olmaması için de eski kabloların ve eski sistemlerin yenileriyle değiştirilmesi bizim için çok önemli. Su kısa devre yaratıyor. Kısa devrede bir elektrik atlaması ve bunun sonucunda da kablolarda aşırı ısınma ve aşırı ısınmadan dolayı tutuşma ve yangın meydana geliyor. Bu da elektrik kaynaklı bir yangına yol açıyor. Bunun olmaması için de mutlaka tam izolasyon sağlanması, elektrik kablo hatlarının mutlaka sudan yalıtılmış, tam olarak sızdırmaz olması gerekiyor ki herhangi bir kısa devre kaynaklı yangınla karşı karşıya kalmayalım" dedi.