AA

Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı da ilk olarak 16 Mart-30 Nisan dönemindeki fuarları 1 Mayıs sonrasına, ardından mayıs ve haziranda yapılması planlananları 1 Temmuz sonrasına ertelemişti.

1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla, ertelenen fuarların düzenlenme tarihlerinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı üzerine 2020 Fuar Takvimi'nde yer alan fuarlardan temmuz ve ağustosta kapalı alanlarda düzenlenecekler 1 Eylül sonrası döneme ötelenmişti.

Açık alanda düzenlenmesi planlanan fuarlar ise "Açık Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar" çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Mevcut durumun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla açık alanda düzenlenecek fuarlar daha önce belirlenen önlemler ve kurallar çerçevesinde düzenlenmeye devam edilirken kapalı alanda açılması planlananlar Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak hazırlanan "Kapalı Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar" çerçevesinde bugünden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayabilecek.

HER 10 METREKAREYE 1 KİŞİ

Söz konusu önlemler ve kurallarda, katılımcılar, ziyaretçiler ve görevlilerin Kovid-19 kapsamında sağlığını korumak amacıyla fuar alanlarının giriş çıkışlarında temasın engellenmesi, maske kullanım zorunluluğu, ziyaretçi sayısının sınırlandırılması, stantların yerleşim planı, fuar alanına girişlerde ateş ölçümü gibi birtakım kurallar getirildi.

Alanların temizliği ve dezenfeksiyonuna ilişkin olarak fuar alanlarının etkin şekilde havalandırılması, her gün düzenli olarak temizlenmesi, temizliğinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan ürünlerin kullanılması gibi kurallar belirlendi.

Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde turnike gibi uygulamalarla düzenlenecek.

Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dahil kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Alana girişte ve fuar alanında bulunduğu süre boyunca katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler maske kullanacak. Girişlerde ve her stantta el antiseptiği bulundurulacak.

HES KODU OLMAYAN GİREMEYECEK

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı, ziyaretçi ve görevliler fuar alanına alınmayacak. İzolasyonda bulunması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla fuarı düzenleyen firma tarafından görevlendirilen bir personel katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu sorgulayacak.

Fuara gelenlerin herhangi bir ödeme yapması gerektiği durumlarda katılımcılara tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yöntemleri önerilecek.

Ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek.

Fuar başlangıç tarihinden önce organizasyonu düzenleyen firma tarafından alanın havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, fuar alanında vantilatörler çalıştırılmayacak.

Alanda kurallara uyum için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya görevlendireceği oda ve borsa tarafından denetlenecek.