Peribacaları, kayadan oyma tarihi kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki turistik merkezleri, ocak ve şubat aylarında 64 bin 461'i müze kartlı olmak üzere 265 bin 266 yerli ve yabancı turist gezdi.