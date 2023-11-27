Kapadokya'da 'beyaz' şölen
Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı
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Nevşehir'de hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
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Yaklaşık 3 saat süren kar yağışının ardından UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlu vadiler, kar yağışının ardından karla kaplandı.
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Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle iptal edilen sıcak hava balon turuna katılamayan turistler, vadilerde gezinti yaptı.
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Turistler, kar ve peribacalarının oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.
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Turist rehberi Murat Yardımcı, "Kapadokya, yıl boyunca turizmin devam ettiği önemli bir destinasyon. Kış ve yaz aylarında ayrı güzelliklere bürünüyor. Misafirlerimizi her mevsim Kapadokya'ya bekliyoruz" dedi.
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Turistlerden Amit Dipendu ise arkadaş grubuyla bölgeyi keşfe çıktığını ifade ederek, "Kapadokya'da olmak heyecan verici. Çünkü burası çok güzel bir coğrafyaya sahip. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.
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Hint turist Aditya Rohini de ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da karla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu kaydetti.
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