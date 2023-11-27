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        Haberler Yaşam Kapadokya'da 'beyaz' şölen

        Kapadokya'da 'beyaz' şölen

        Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:14
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          Nevşehir'de hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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          Yaklaşık 3 saat süren kar yağışının ardından UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlu vadiler, kar yağışının ardından karla kaplandı.

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          Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle iptal edilen sıcak hava balon turuna katılamayan turistler, vadilerde gezinti yaptı.

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          Turistler, kar ve peribacalarının oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.

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          Turist rehberi Murat Yardımcı, "Kapadokya, yıl boyunca turizmin devam ettiği önemli bir destinasyon. Kış ve yaz aylarında ayrı güzelliklere bürünüyor. Misafirlerimizi her mevsim Kapadokya'ya bekliyoruz" dedi.

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          Turistlerden Amit Dipendu ise arkadaş grubuyla bölgeyi keşfe çıktığını ifade ederek, "Kapadokya'da olmak heyecan verici. Çünkü burası çok güzel bir coğrafyaya sahip. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

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          Hint turist Aditya Rohini de ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da karla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu kaydetti.

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