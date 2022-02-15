"KORKUYORUM"

Ayrıca Pete Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenildi. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj gönderdi. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınladı.

Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği iddia edilen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer aldı.

41 yaşındaki Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazdı.