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Kanye West'ten Kim Kardashian'a kamyon dolusu gül!

Kanye West, geçen ay aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Julia Fox'tan ayrıldı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian ile barışmak isteyen ünlü rapçi, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderdi

15.02.2022 - 16:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian'ın boşanma davası devam ediyor. Son dönemde çocukları için karşı karşıya gelen çiftten West, şaşırtıcı bir hamleye imza attı.

  • 14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL!

    Ünlü rapçi, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdi. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınladı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

  • "AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM"

    Kısa bir süre önce adını "Ye" olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer verdi.

  • "KORKUYORUM"

    Ayrıca Pete Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenildi. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj gönderdi. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınladı.

    Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği iddia edilen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer aldı.

    41 yaşındaki Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazdı.

  • "KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN!"

    West de ünlü isme, "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim." yanıtını verdi.

    Rapçi, bu mesajları yayınlamasının ardından, "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim." ifadelerini de yayınladı.

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