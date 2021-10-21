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Kanye West tanınmamak için maske taktı - Magazin haberleri

Kanye West tanınmamak için maske taktı

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West, önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Tanınmamak için plastik bir maske takan West'in bu görüntüsü "Korku flminden çıkmış gibi" şeklinde yorumlandı

21.10.2021 - 12:52 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Adını kısa bir süre önce resmi olarak 'Ye' diye değiştiren rapçi Kanye West, geçtiğimiz gün New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülendi. Tanınmamak için kafasını tamamen kaplayan plastik bir maske takan West, bu çabasına rağmen yine de başarılı olamadı.

    44 yaşındaki ünlü rapçiyi görenler ise ürkütücü görünümü nedeniyle ondan korktu.

  • "KORKU FİLMİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ"

    Kanye West, ürpertici aksesuarını siyah bir beyzbol şapkası, aynı renkte olan deri ceketi, kot pantolonu ve güneş gözlüğüyle kombinledi. West'in bu görüntüsü "Korku flminden çıkmış gibi" şeklinde yorumlandı.

  • Havalimanında görüntülenmesinin ardından Kanye West'in görüştüğü ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bir dönem avukatı olan Michael Cohen, rapçinin korumalar olmadan özgürce gezebilmek ve tanınmamak için maske taktığını söyledi.

  • DÖRT ÇOCUK BABASI

    Öte yandan 2014 yılında reality show yıldızı Kim Kardashian ile dünyaevine giren rapçi Kanye West, şimdilerde ise boşanma aşamasında. Kardashian ile bu süreçte uyumlu olmayı sürdüren West'in bu evlilikten North, Saint, Psalm ve Chicago adında dört çocuğu bulunuyor.

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