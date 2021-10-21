Adını kısa bir süre önce resmi olarak 'Ye' diye değiştiren rapçi Kanye West, geçtiğimiz gün New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülendi. Tanınmamak için kafasını tamamen kaplayan plastik bir maske takan West, bu çabasına rağmen yine de başarılı olamadı.

44 yaşındaki ünlü rapçiyi görenler ise ürkütücü görünümü nedeniyle ondan korktu.