Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kanuni, Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı." ifadesi kullanıldı.

Gemi, 7 Aralık'ta Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamlamıştı.

Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.