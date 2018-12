Kani Karapança İstanbul’da yaşayan 69 yaşında emekli bir tüccar. 42 yıllık evli ve bir kız çocuğu babası. Çok mutlu bir ömür geçirdiği eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini söylüyor ve “Bir 42 yıl daha olsa” sorumu, “Keşke” diye yanıtlıyor. Geçmiş yıllarda guatr ameliyatı olmuş ve 10 yıl önce iki kez stent takılmış. 50 yaşında ise diyabetle tanışmış. Kendisini by-pass’a götüren süreci sorduğumda; “Yürüyüşlerde tempoyu artırdığımda kollarımda, boğazımda ve göğsümde ağrı oluyordu. Markete gittiğimde yolun yarısında yoruluyor, ağrı çekiyordum. Durumdan aileme bahsettiğim zaman hemen randevu aldılar ve hastaneye getirdiler. Yapılan anjiyodan sonra, ‘3 damarınız tıkalı, bunun çözümü ameliyat olmaktan geçiyor, ameliyat olursanız yaşam kaliteniz yükselecek’ cümlesini duyunca hiç tereddüt etmedim ve hemen ameliyat olmaya karar verdim” diyor. Ameliyattan hiç korkmamış ve operasyon sonrasında kısa zamanda iyileşme göstermiş. Bu süreçte kendisine eşlik eden ve diyabet hastası olan eşi Jale Karapanca’da göğüs ağrısı ve çabuk yorulma gibi şikayetlerinden bahsediyormuş. Jale Hanım da bulunan diyabet hastalığını çok önemli gören Op. Dr. Ahmet Arnaz, bunun sessiz miyakard infarktüsüne yol açabileceğinden şüphelenip hastasının eşini de bir kardiyoloji uzmanına yönlendirmiş ama o sırada Kani Bey’in durumu daha öncelikliymiş.

TAM HER ŞEY YOLUNA GİRECEK DERKEN!

Kani Bey’in ameliyatından sonra tam, “Her şey yoluna girecek” diye düşünürlerken bu defa da Jale Karapança’nın şikayetleri sıklaşmış. Markete giderken yolda ve alışveriş sırasında çabuk yorulması kızının dikkatini çekmiş. Jale Hanım’ın daha önceden de var olan; yorgunluk, halsizlik, ağrı gibi şikayetleri üzerine Kani Bey’in teşhisini koyan kardiyoloji uzmanına giderlerken Kani Bey’in ameliyatını yapan Op. Dr. Ahmet Arnaz’la, hastane koridorunda karşılaşmışlar. Doktor Arnaz, Jale Hanım’ın şikayetlerini duyunca tavsiyesini yinelemiş. Jale Hanım ise kendisine yapılan uyarıyı dinlemiş ve aynı hastanenin ilgili biriminde muayene ve anjiyo olduktan sonra ameliyat olması gerektiğini öğrenince çok şaşırmış. Çünkü durumunun ameliyat olmasını gerektirecek ciddiyette olduğunu bilmiyormuş. Böylece eşi Kani Bey’in başarılı ameliyatından tam bir ay sonra Jale Hanım’da ameliyat masasına yatmış ve 4 damarının değiştirildiği başarılı by-pass geçirmiş.Böylece neredeyse bir ömrü beraber geçiren çift koroner by pass ameliyatında da birbirlerini yalnız bırakmayıp yakın zamanlarda girdikleri ameliyatlarından sağlıklarını kazanmış ve ömürlerini uzatmış oldukları inancıyla çıkmışlar. Çiftin ameliyatlarını Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Op. Dr. Ahmet Arnaz gerçekleştirmiş.

AMELİYATLARLA ÖMRÜMÜZÜ 20 SENE UZATTIK

Bugüne kadar 19 ameliyat geçirmiş olan Jale Hanım’ın evde sözü geçen hanımlardan olduğunu anlamak zor hiç zor değil. Baba Kani Karapança’nın, “ Ben aile saadetim için ‘haklısın hanım!’ diyen eşlerdenim” cümlesine hep birlikte gülüyorlar. Başlangıçta şaşırıp korksa da bu ameliyatları geçirmiş olmayı artık bir avantaj olarak gören Jale Hanım, “Eşim ve ben geçirdiğimiz kalp ameliyatları sayesinde kendimizi yeniledik ve ömrümüzü 20’şer yıl uzatmış olduk” diyor. Artık her ikisi de sağlık ve huzurla gülümsüyor hayata…

ANNEM TEDAVİ SÜRECİNDE BABAMDAN DAHA HUYSUZDU

Kani Karapança; “Ameliyat sürecim ve sonrasında iyiliğimi düşündükleri için gerek karım gerekse kızım bana karşı hem çok disiplinli hem de çok serttiler. Sürekli olarak nasıl davranmam gerektiğini söylüyor ve her şeyimi kontrol ediyorlardı. Zaman zaman huysuzluğumdan bahsetseler de ben kendimi uyumlu bir hasta olarak görüyor ve her sözü dinliyordum. Tedavi sürecinde her ikisinin bakımlarıyla yakından ilgilenen kızları Deniz Karapanca ise anne ve babasıyla ilgili karşılaştırmasında herkesi güldürüyor ve “Hiç beklemediğim halde annem bu süreçte daha huysuzdu” diyerek devam ediyor; “ Çok hareketliydi, hareketlerine dikkat etmeyince kendisine yönelttiğimiz uyarılara kızıyor ve eve gitmek istediğini söylüyordu. Oysa babam yapmasını istediğimiz her şeyi yapıyordu. Belki de annemin bu durumu by-pass kararı sonrasında gelişti. Çünkü o ameliyat olacağını beklemiyor ve ‘ Nasıl olsa stentle kurtulurum’ diye düşünüyordu. 4 damarının değişeceğini öğrenmek onu çok sarsmıştı” diyor.

KIZIMIZ EN BÜYÜK GURURUMUZ

Çiftin en büyük gurur kaynağı kızları Deniz. Baba Kani Karapança, evladından bahsederken gözleri ışıldıyor. Kızının 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni birincilikle bitirdiğini söylemekle yetinmiyor ve not ortalamasının 4 üzerinden 3.94 olduğunu bile vurguluyor. “İyi ki kızımız var” cümlesini sarf ederken ki yüz ifadeleri ise buna sadece bu süreçte değil her zaman inandıklarını gösteriyor.

AİLESEL YATKINLIĞI OLAN BİREYLER DİKKATLİ OLMALI

Op. Dr. Ahmet Arnaz, Karapança çiftinin genç sayılabilecek yaşta hastalar olduklarını söylüyor ve her iki tarafın ailesinde de bazı hastalık risklerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Kani Bey’in anne ve babasının by - pass geçirmesi, Jale Hanım’ın ailesinde ise hem diyabet hem de kalp-damar hastalığı bulunması bunu gösteriyor. Kani Bey açısından bugüne dek hiç sigara içmemek bir avantaj olarak görülürken, Jale Hanım’ın uzun yıllar yüklü miktarda sigara içmesine dezavantaj gözüyle bakılıyor. Op. Dr. Ahmet Arnaz, “Ailede diyabet ve koroner arter hastalıklarının varlığı, erkeklerde 55, kadınlarda ise 65 yaş altında teşhis ediliyor ve ameliyat gerekiyorsa bu kişilerin birinci dereceden yakınlarının kalp-damar hastalıkları açısından risk altında olduklarını bilmeleri ve düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerekli” diyor. Bu noktada beslenme, hareket, sigara ve işlenmiş gıdaların tüketimine dikkat edilmesi çok önemli görülüyor.

