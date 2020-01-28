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Kangal Santralı'nda üretim sürprizi

Kangal Termik Santralı’nda üretim sürprizi… 1 Ocak’ta, başta baca gazı arıtma tesisi olmak üzere öngörülen sürede çevre yatırımlarını yapmayan Afşin–Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santralları tamamen, Soma termik santralı da kısmen kapandı. Kapatılan santrallardan Kangal, bir ünitesi için “geçici faaliyet belgesi” aldı ve elektrik üretimine yeniden başladı. Peki, nasıl oldu? Kaynaklar, Kangal’ın üç üniteden oluştuğunu belirterek, “Toplam kurulu gücü 457 megavat olan santralın, iki ünitesinde baca gazı arıtma tesisi bulunmuyor. İki ünite kapalı. Üçüncü ünitede baca gazı arıtma tesisi olduğu gerekçesiyle geçici faaliyet belgesi başvuru yaptı. Bu belgeyi aldı ve üretime başladı” dedi.

28.01.2020 - 15:31 | Güncelleme:
Kangal santralı

Elektrik üretim sektöründe, baca gazı arıtma tesisi olmayan bazı kömür santralları, 2019 yılının son çeyreğine adeta damga vurdu. Bu santralların, kapatılıp katılmayacakları günlerce tartışıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Afşin–Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santrallarının tamamen, Soma termik santralının da kısmen kapandığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında tartışmalar büyük ölçüde sona erdi.

BACA GAZI ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

Kapatılan santrallarda, baca gazı ve diğer çevre yatırımlarını hızla yapmak ve yeniden üretime geçmek üzere yoğun bir mesai veriliyor. Baca gazı konusunda öne çıkan şirketlerle görüşmeler yapılıyor. Sektör uzmanları, bu yatırımın 12 ile 18 ay arasında bir sürede tamamlanabileceğine işaret ediyor. Her bir ünite için milyonlarca dolar yatırım hesaplanıyor.

KANGAL’DA BİR ÜNİTEDE ÜRETİM BAŞLADI

Kapatılan santrallardan biri de Kangal. Santral, 2013 yılında özelleştirildi. Konya Şeker, söz konusu santralı, 985 milyon dolara aldı.

Santral, 3 üniteden oluşuyor. Sivas’a 86 kilometre, Kangal’a 25 kilometre mesafede yer alan santralın toplam kurulu gücü 457 megavat. 150 megavat gücündeki birinci ünitesi 1989, 150 megavat gücündeki ikinci ünitesi 1990 ve 157 megavat gücündeki üçüncü ünitesi 2000 yılında devreye alındı.

Kangal, kısa süre önce bir ünitesi için Çevre Bakanlığı’na, “geçici faaliyet belgesi” başvurusu yaptı. Belge düzenlendi ve bir ünitede elektrik üretimine yeniden başlandı.

Kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, söz konusu santralın, iki ünitesinde baca gazı arıtma tesisi bulunmadığına işaret ederek, “Bu üniteler kapalı. Üçüncü ünitede baca gazı arıtma tesisi olduğu gerekçesiyle geçici faaliyet belgesi başvuru yaptı. Bu belgeyi aldı ve üretime başladı. Ancak, bu sürede çevre ile ilgili bazı adımları atması gerekiyor” dedi.

 

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