Kangal köpeklerinin eğitilebilirliği 'yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak

"NEOFOBİ DAVRANIŞLARINDA CESARETLİ VE KORKUSUZ KÖPEKLER"

Kangalların eğitilebilir bir köpek olduklarını belirten Koçkaya, şöyle konuştu:

"Biz burada Kangal köpeklerinin diğer ırklara göre başarılı olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Şu ana kadarki elde ettiğimiz verildiler doğrultusunda eğitilebilirliği söz konusudur. Başarı konusunda da diğer köpek ırklarıyla kıyaslamaya geçeceğiz ve onun sonucunu o zaman söyleyebileceğiz ama şunu söyleyebiliriz. Keşif davranışlarında iyi, neofobi davranışlarında ise cesaretli ve korkusuz köpeklerdir."