Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kangal köpeklerinin eğitilebilirliği 'yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak

        Kangal köpeklerinin eğitilebilirliği 'yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi'nde sürü korumada başarısı ile bilinen Kangal köpeklerinin davranışları yapay zeka ile dünyada ilk defa izlenecek ve ırkın eğitilebilirliği ortaya çıkarılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SCÜ Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya ve ekibi, dünyaca ünlü ve sürü korumada başarısı ile bilinen Kangal köpekleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek için bir modül geliştirdi.

        • 2

          DHA'nın haberine göre ekip, yapay zeka ile dünyada ilk defa Kangal köpeği yavrularının da keşif davranışları incelenerek bilişsel gelişim özelikleri, eğitilebilirlik ve neofobiye yönelik davranışlar arasındaki ilişkiyi izlemeye aldı.

        • 3

          Proje kapsamında Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya'nın köpekleri kullanıldı. 100 köpek tek tek bir odaya kapatılarak, kamera ile izlemeye alındı. Kangal köpeği yavrusunun davranış özellikleri incelenip yapay zeka kullanılarak ırkın eğitilebilirliği ortaya çıkarılacak.

        • 4

          "KANGAL KÖPEKLERİ BEKÇİ KÖPEĞİ OLARAK DA TERCİH EDİLİYOR"

          Projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Koçkaya, "Bildiğiniz üzere Kangal çoban köpekleri, dünyanın sürü korumadaki en cesur köpekleri arasında gösterilmektedir ve sürü koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Kangal köpekleri, dünyanın birçok ülkesinde zaten sürü koruma köpeği olarak kullanılmaktadır.

        • 5

          Bunun yanında Kangal köpekleri, bekçi köpeği olarak da tercih edilmektedir. Ancak son zamanlarda ya da son yıllarda Kangal köpeğinin eğitilebilirliği üzerine bazı problemler ya da soru işaretleri vardır. Biz de bunun için aslında çok iyi bir çalışmayla yola çıktık.

        • 6

          Biz ekibimizle birlikte geliştireceğimiz yapay zeka modülü sayesinde Kangal köpeğinin gelişim aşamasındaki keşif davranışlarını ve aynı zamanda cesaret davranışlarını inceleyerek Kangal çoban köpeklerinin hakkında veriler elde etmeye çalışıyoruz.

        • 7

          Eğitilebilirliği açısından veriler elde etme çabasındayız. Şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın köpeğimizden verilerimizi aldık. Yapay zeka algoritmalarında bunları işliyoruz ve yavaş yavaş da sonuçlarımızı almaya başlıyoruz" diye konuştu.

        • 8

          "ENTEGRE SİSTEMLERİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

          Köpeklerin davranış verilerinin alınması için bir oda geliştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Koçkaya, "Bu odada görüntülerimizi alıyoruz. Algoritma sistemlerini de yapay zekada eğitiyoruz ve böylelikle de köpeklerimizin utangaçlık ve cesaret ekseni arasında davranışlarını yapay zeka işleyerek bize köpeklerimizin neofobi açısından keşif davranış açısından ve eğitilebilirlik gelişimi açısından bilgiler vermektedir.

        • 9

          Ayrıca bu çalışmamızın ilerisinde de köpeklerde karakter analizini yapacak şekilde modülümüzde entegre sistemleri uygulamaya çalışıyoruz. İlerleyen aşamada bir köpeğin karakteri hakkında yapay zeka bize bilgi verecektir" diye konuştu.

        • 10

          "NEOFOBİ DAVRANIŞLARINDA CESARETLİ VE KORKUSUZ KÖPEKLER"

          Kangalların eğitilebilir bir köpek olduklarını belirten Koçkaya, şöyle konuştu:

          "Biz burada Kangal köpeklerinin diğer ırklara göre başarılı olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Şu ana kadarki elde ettiğimiz verildiler doğrultusunda eğitilebilirliği söz konusudur. Başarı konusunda da diğer köpek ırklarıyla kıyaslamaya geçeceğiz ve onun sonucunu o zaman söyleyebileceğiz ama şunu söyleyebiliriz. Keşif davranışlarında iyi, neofobi davranışlarında ise cesaretli ve korkusuz köpeklerdir."

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa