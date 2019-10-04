Son depremler Kandilli Rasathanesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar son depremleri konumu ve büyüklüğüne göre meydana gelen depremleri takip edebiliyor. Son olarak Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 4 Ekim son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 EKİM 2019

2019.10.04 19:07:48 36.2770 28.5828 10.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2019.10.04 18:54:30 40.3125 27.2597 15.1 -.- 3.7 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) 2019.10.04 17:52:43 38.7055 38.1483 17.3 -.- 2.3 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.10.04 17:42:00 38.6972 38.0907 5.0 -.- 2.4 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.10.04 15:20:59 37.8363 31.8937 13.1 -.- 1.7 -.- DAMLAPINAR-BEYSEHIR (KONYA) 2019.10.04 14:49:13 37.7868 36.3237 10.4 -.- 3.4 3.3 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2019.10.04 13:16:24 40.1590 26.1722 18.1 -.- 1.5 -.- ALCITEPE-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.10.04 12:08:01 40.8515 28.2853 14.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.04 11:39:09 38.3428 26.7225 2.4 -.- 2.3 -.- URLA (IZMIR) 2019.10.04 09:01:29 40.3913 27.1702 5.1 -.- 2.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 2019.10.04 08:48:40 40.8813 28.3252 6.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.04 05:11:03 40.2453 27.0878 8.9 -.- 1.3 -.- DANISMENT-BIGA (CANAKKALE) 2019.10.04 04:59:49 39.2247 29.3745 5.3 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 2019.10.04 04:28:02 39.8608 40.4818 7.6 -.- 2.1 -.- DOLUCA-TERCAN (ERZINCAN) 2019.10.04 04:17:06 37.7963 29.7812 4.6 -.- 1.2 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) 2019.10.04 03:34:06 36.2853 29.2790 10.3 -.- 2.3 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) 2019.10.04 03:09:05 36.2025 28.5642 8.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.10.04 03:06:34 36.0795 28.9113 18.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ 2019.10.04 02:03:07 37.2495 29.3120 11.0 -.- 1.6 -.- KELEKCI-ACIPAYAM (DENIZLI) 2019.10.04 01:48:42 39.8078 40.4628 10.8 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-TERCAN (ERZINCAN) 2019.10.04 01:11:54 36.8687 29.2233 6.6 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) 2019.10.04 00:16:57 38.6687 38.1210 6.1 -.- 2.3 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 2019.10.03 23:30:30 36.2707 28.5490 6.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.10.03 22:50:00 36.2660 28.5273 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2019.10.03 22:48:46 36.1727 28.5865 6.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.10.03 22:01:54 36.3218 28.5177 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ



EN SON NEREDE DEPREM OLDU?



ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre,

merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan deprem, saat 18.54'te, 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin yerin 5.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.