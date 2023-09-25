Mevlid Kandili bugün mü? Rebiülevvel Ayı'nın 12. Gecesi Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili bugün mü? Rebiülevvel Ayı'nın ikinci haftasıyla birlikte Türkiye ve İslam dünyasının genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Rebiülevvel Ayı'nın 12. Gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Peki, bugün Mevlid Kandili mi, Mevlid Kandili ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...
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Mevlid Kandili 2023 yılı Rebiülevvel Ayı'nın özellikle ikinci haftasının gelmesiyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Bugün Mevlit Kandili mi?" sorusunun cevabı bugün merak ediliyor. Peki, 2023 Mevlit Kandili ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
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BUGÜN MEVLİD KANDİLİ Mİ?
2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Salı gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
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Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.
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