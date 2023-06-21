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Kanalizasyon borusuna atılan yavru köpekler, ses dinlemesiyle kurtarıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni doğan 4 köpek yavrusu, vicdandan yana nasibini almamış kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyon borusuna atıldı. İlçede bir fırının önündeki kaldırımdan yavru köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası 4 yavru köpek kurtarıldı. Yavru köpekler fırının işletmecisi tarafından sahiplenildi

Giriş: 21.06.2023 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kanalizasyon borusuna atılan yavru köpekler, ses dinlemesiyle kurtarıldı
Yavru köpekler böyle kurtarıldı
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DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kanalizasyon borusuna atılan yeni doğmuş 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin yaptığı ses dinlemesi ile yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.


Sağlık durumu iyi olan yavru köpekler, bir fırıncı tarafından sahiplenildi.


Ergani ilçesinde akşam saatlerinde bir fırının önündeki kaldırımdan yavru köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, ses dinlemesi yaparak, kaldırımın altından geçen kanalizasyon borusundaki yavru köpeklerin yerini belirledi. Kaldırımı kazan ekipler, 1 saatlik çalışmayla 4 yavru köpeğe ulaştı. Temizlenip ardından beslenen yavru köpekler, bir fırıncı tarafından sahiplenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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