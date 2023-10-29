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        Haberler Gündem Trafik Kanalda ters dönen cipte can verdi

        Sulama kanalına devrilip, ters dönen cipte sürücü hayatını kaybetti

        Mersin'de, sürücünün kontrolünden çıkan cip, sulama kanalına devrildi. Kanalda ters dönen cipte sıkışan sürücü, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:25
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        Kanalda ters dönen cipte can verdi
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        Mersin'in Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi'nde meydana kazada, Hidayet Koptur'un kullandığı araç, kontrolden çıkarak savruldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yol kenarındaki sulama kanalına devrilen cipi gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vinçle sudan çıkarılan araçtaki Koptur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        #silifke
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