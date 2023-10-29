Kanalda ters dönen cipte can verdi

Sulama kanalına devrilip, ters dönen cipte sürücü hayatını kaybetti
Mersin'de, sürücünün kontrolünden çıkan cip, sulama kanalına devrildi. Kanalda ters dönen cipte sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi'nde meydana kazada, Hidayet Koptur'un kullandığı araç, kontrolden çıkarak savruldu.
Yol kenarındaki sulama kanalına devrilen cipi gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vinçle sudan çıkarılan araçtaki Koptur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.