Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2 yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı "Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik ve bakanlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Gruptaki arkadaşlarımla görüşmeleri yaptık. Kanalın inşası için gerekli olan mevzuat çalışmasını tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla sürdürülüyor" açıklamasının ardından gözler bir kez daha projeye çevrildi. Bu yıl içinde yapılacak ihale için geri sayım sürerken; Çevre ve Ulaştırma Bakanlıklarının koordinesinde AK Parti grubu yasa teklifi hazırlığına başladı.
GEÇİŞ ÜCRETİ NE OLACAK?
HABERTÜRK'ÜN ulaştığı teklif taslağına göre; su yolunun yapımı, yapım usullerinin belirlenmesi, işletilmesi, işletme hakkının devredilmesi, seyir emniyeti ile geçiş ücretlerinin belirlenerek toplanması Ulaştırma ve Alt yapı, imar ve kentsel tasarım projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olacak..
Proje alanında yer alan taşınmazların kamulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek. Gemilerin geçiş ücretleri ile ücretsiz geçiş izinleri; trafik yoğunluğu, geminin ve yükün cinsi, sosyal ve ekonomik faktörlere göre ulaştırma bakanlığı tarafından, yönetmelikle belirlenecek.
GELİRLER "PROJE" HESABINDA BİRİKECEK
Yapımının 7 yıl sürmesi beklenen ve 10 yılda 181.5 milyar gelir getireceği hesaplanan projede kamunun elde edeceği tüm gelirler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulacak "proje" hesabında toplanacak. Bu gelirler, kamunun üstlendiği ödemeler tamamlanıncaya kadar, Kanal İstanbul geri ödemesinde kullanılacak.
YAP İŞLET DEVRET MODELİ
Proje, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleşecek. Suyolu, bütün olarak ihale edilebileceği gibi kısımlara ayrılarak da ihale edilebilecek.. Ayrı ihale yapılması durumunda, tamamlanan kısımların kullanım bedeli ödemeleri başlayacak.
İHALEYİ KAZANANANA DEV TEŞVİKLER
İhaleyi kazanan şirkete vergi muafiyetleri getirilmesi planlanıyor. Buna göre, yapımında kullanılacak her türlü iş makinesi, taşıma aracı ve ekipman ÖTV, KDV ve gümrük vergisinden muaf olacak.. Kullanılacak akaryakıttan da ÖTV ve KDV alınmayacak. Kazanan şirketin, projenin gelirinden elde ettiği gelirleri, kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
ORMAN VASFI KALKIYOR
Kanal İstanbul ve koruma kuşağı sınırları içerisinde kalan orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak. Yerine 2 katı büyüklüğündeki başka alan orman olarak tescil edilecek. Düzenlemenin ihale öncesi yasalaşması planlanıyor..
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