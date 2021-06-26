Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni bundan 11 yıl önce milletle paylaştıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti." dedi. Peki Kanal İstanbul Projesi nedir? İşte Kanal İstanbul hakkında merak edilen tüm detaylar....
KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI NEDİR?
Kanal İstanbul Projesi'nin amacı, İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması, İstanbul Boğazı'nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılmasıdır.
KANAL İSTANBUL PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
KANAL İSTANBUL NEREDEN GEÇECEK? GÜZERGAHI NERESİ?
Kanal İstanbul'un güzergahı Karadeniz kıyısındaki Karaburun'dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'tan geçip Marmara'ya Küçükçekmece'den bağlanacak.
KANAL İSTANBUL NE KADAR SÜRECEK?
Rapora göre projenin inşaat çalışmalarının 4 yılı kazı olmak üzere toplam 7 yılda tamamlanacağı öngörülüyor. Projenin inşaat maliyeti 60 milyar TL, deplasmanlar ve geçişler yaklaşık 15 milyar TL olmak üzere toplam 75 milyar TL olarak öngörülüyor.
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