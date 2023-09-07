Kanada savaş gemisi, itilaflı sularda Çin askeri savaş gemisiyle karşı karşıya geldi

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CBC News'un haberine göre, ABD ve Japonya ile ortak deniz kuvvetleri tatbikatı yapan Kanada'nın HMCS Ottawa savaş gemisi ve tatbikattaki diğer gemiler, Çin'in Luyang savaş gemisi ile karşı karşıya geldi.

Luyang'ın HMCS Ottawa'ya çok yaklaştığı belirtilirken, Kanada gemisindeki yetkili, Çin gemisinin istihbarat amaçlı görüntüsünün alınmasını emretti.

Ayrıca Luyang'ın HMCS Ottawa'ya doğru insansız hava aracı gönderdiği ve aracın söz konusu gemiyi uzaktan izlediği kaydedildi.

Tatbikata katılan bir ABD gemisi, Luyang ile iletişim kurarak geminin bulunduğu bölgeye ilerleyeceğini bildirmesinin ardından Çin savaş gemisi, diğer gemilere yol verdi ve takibe devam etti.

HMCS Ottawa, bir haftadan az bir süre içerisinde üç kez Çin deniz araçlarıyla karşı karşıya geldi.