Camideki tartışma ölümle bitti!

Ankara'nın Polatlı ilçesi İnönü Caddesinde, 16 Mart'ta meydana gelen olayda; Hicret Camii'nde ikindi namazı sonrası Özer Karadaş (61) iddiaya göre, ikindi namazı sonrası imamın Kuran okuduğu esnada başka birisinin Kuran okumasının uygun olmadığını ve Selahattin Y.'ye (31) sessiz olması gerektiğini söyledi.
TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI
DHA'da yer alan habere göre Karadaş'ın bu uyarısının ardından ikili arasında çıkan tartışma, sokağa taştı.
DARP EDİP SERT CİSİMLE BAŞINA VURDU
Sokakta büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Selahattin Y., sert bir cisimle Özer Karadaş'ı darp edip, başına vurarak kaçtı.
KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI
Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Karadaş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.