Camideki tartışma ölümle bitti!

Ankara'nın Polatlı ilçesi İnönü Caddesinde, 16 Mart'ta meydana gelen olayda; Hicret Camii'nde ikindi namazı sonrası Özer Karadaş (61) iddiaya göre, ikindi namazı sonrası imamın Kuran okuduğu esnada başka birisinin Kuran okumasının uygun olmadığını ve Selahattin Y.'ye (31) sessiz olması gerektiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Karadaş'ın bu uyarısının ardından ikili arasında çıkan tartışma, sokağa taştı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.