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Camideki tartışma ölümle bitti!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, camide çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla 31 yaşındaki Selahattin Y., tarafından başına sert bir cisimle vurulan 61 yaşındaki Özer Karadaş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş: 23.03.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
KAN DONDURAN OLAY | Son dakika haberleri: Camideki tartışma ölümle bitti - Ankara haberleri
Camideki tartışma ölümle bitti!
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DHA

Ankara'nın Polatlı ilçesi İnönü Caddesinde, 16 Mart'ta meydana gelen olayda; Hicret Camii'nde ikindi namazı sonrası Özer Karadaş (61) iddiaya göre, ikindi namazı sonrası imamın Kuran okuduğu esnada başka birisinin Kuran okumasının uygun olmadığını ve Selahattin Y.'ye (31) sessiz olması gerektiğini söyledi.

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

DHA'da yer alan habere göre Karadaş'ın bu uyarısının ardından ikili arasında çıkan tartışma, sokağa taştı.

DARP EDİP SERT CİSİMLE BAŞINA VURDU

Sokakta büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Selahattin Y., sert bir cisimle Özer Karadaş'ı darp edip, başına vurarak kaçtı.

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Karadaş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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