Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!

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Batman'da olay, 28 Kasım´da Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı.

ÇOCUĞA 5 EL ATEŞ ETTİ DHA'da yer alan habere göre ailesinin iş yerine giden F. D.'ye (14) arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.

SALDIRI ANI İŞ YERİ KAMERASINDA Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor. REKLAM

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.