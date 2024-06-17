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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!

        Erzurum'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, sopalarla feci biçimde darp edilen M.B. ile Yusuf B., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf B., hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı, firari 1 şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:30
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        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 3 Haziran'da, M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DARP

        AA'da yer alan habere göre kavgada sopalarla darp edilen M.B. ile Yusuf B, yaralı olarak ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yusuf B, 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, B.Y. ve İ.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Firari V.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan 3 Haziran'da yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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