Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
Erzurum'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, sopalarla feci biçimde darp edilen M.B. ile Yusuf B., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf B., hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı, firari 1 şüpheli aranıyor
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 3 Haziran'da, M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DARP
AA'da yer alan habere göre kavgada sopalarla darp edilen M.B. ile Yusuf B, yaralı olarak ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yusuf B, 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, B.Y. ve İ.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Firari V.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan 3 Haziran'da yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.