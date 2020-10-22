Kamyonu güneşten şarj edecek

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İsveçli üretici Scania, plug-in hibrit kamyona güç sağlamak için güneş pili kaplı bir treyler geliştirdiğini duyurdu. Yapılan ilk testlerde, İsveç'te yüzde 5-10 ve yılın büyük bölümünün güneşli geçtiği Güney İspanya'da bu miktarın iki katı olası yakıt tasarrufunun sağlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, İsveçli nakliye firması Ernst Express tarafından yanları ve çatısı 140 metrekarelik toplam alanı olan 18 metre uzunluğunda güneş pili kaplı bir treyler çalıştırılacak. İsveç'te güneş panellerinin yılda toplam 14 bin kWh üretmesi bekleniyor.

Açıklamada, İsveç'te ilkbahardan sonbahara kadar enerji üretmeye yetecek kadar güneş ışığı olurken, yılın geri kalanında yetersiz olduğu bildirildi.

Buna karşılık, güney İspanya'da yüzde 80 daha fazla güneş ışığı oranına sahip olmasıyla sağlanan yakıt tasarrufunun da buna paralel olarak arttığı belirtildi.