Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'da kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonet sürücüsü, fark etmediği 2 yaşındaki çocuğu ezdi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da, kamyonetin altında kalan Melisa Fener (2), hayatını kaybetti.

        Olay, Siverek ilçesine bağlı Kesmekaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği 2 yaşındaki Melisa Fener'i ezdi.

        Durumu fark eden sürücü ve çocuğun yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Siverek
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Habertürk Anasayfa