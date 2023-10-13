Kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki çocuk öldü

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Şanlıurfa'da, kamyonetin altında kalan Melisa Fener (2), hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Kesmekaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği 2 yaşındaki Melisa Fener'i ezdi.

Durumu fark eden sürücü ve çocuğun yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.