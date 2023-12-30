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        Haberler Gündem Kamyon 10 metreden evin üzerine uçtu - En son haberler

        Kamyon 10 metreden evin üzerine uçtu; sürücü yaralandı

        Sivas'ta, kontrolden çıkan kamyon 10 metre yükseklikten uçarak, 2 katlı eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:15
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        Kamyon 10 metreden evin üzerine uçtu
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        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı. Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düştü.

        SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

        İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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        EVDE HASAR OLUŞTU

        Evin bir bölümünün hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #sivas
        #Koyulhisar
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